Телефонные мошенники обманули двух рязанцев на 1 млн. рублей

В пятницу, 1 октября, в рязанскую полицию обратились два местных жителя, которые стали жертвами телефонных мошенников. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Один из них — 40-летний мужчина — лишился 867 тыс. рублей. Другая жертва — 64-летняя пенсионерка — потеряла 170 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма ущерба составила 1 млн. 37 тыс. рублей.

В обоих случаях аферисты использовали одну и ту же схему. Они звонили потерпевшим и представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Затем, убеждая человека, что его деньги находятся в опасности, просили перевести сбережения на «резервный счёт».

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела по ст.159 УК РФ.