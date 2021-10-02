11.3 C
Рязань
Суббота, 2 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Телефонные мошенники обманули двух рязанцев на 1 млн. рублей

Александр Ильин
Телефонные мошенники обманули двух рязанцев на 1 млн. рублей

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В пятницу, 1 октября, в рязанскую полицию обратились два местных жителя, которые стали жертвами телефонных мошенников. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Один из них — 40-летний мужчина — лишился 867 тыс. рублей. Другая жертва — 64-летняя пенсионерка — потеряла 170 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма ущерба составила 1 млн. 37 тыс. рублей. 

В обоих случаях аферисты использовали одну и ту же схему. Они звонили потерпевшим и представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Затем, убеждая человека, что его деньги находятся в опасности, просили перевести сбережения на «резервный счёт». 

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела по ст.159 УК РФ.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,687ЧитателиЧитать
1,522ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]