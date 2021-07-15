Tele2 поможет подготовиться к летнему отдыху

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Tele2 запустила онлайн-платформу, которая поможет подготовиться к отпуску и познакомит пользователей с красотами и необычными местами различных регионов России. В рамках специального предложения клиенты, подключившиеся к Tele2 до 8 августа, смогут принять участие в розыгрыше призов. Следуя стратегии lifestyle enabler, оператор традиционно поддерживает стиль жизни своих клиентов и дарит действительно полезные подарки. Электронные девайсы и аксессуары для путешествий, входящие в призовой фонд, смогут вдохновить каждого на исследования и активный отдых.

Чтобы выиграть один из более чем сотни подарков, необходимо стать клиентом Tele2 в период проведения акции: активировать SIM-карту, оплатить абонентскую плату за первый месяц и использовать не менее 100 Мб интернет-трафика или 30 минут звонков. При этом можно не только выбрать новый номер для подключения, но и перейти в Tele2 с действующим. После заполнения заявки на участие на промо сайте с указанием ФИО, электронной почты и нового мобильного номера клиенту останется дождаться результатов розыгрыша.

Оператор разыграет гаджеты для активного отдыха, технологичные новинки и полезные туристические аксессуары: квадрокоптер для видеосъемки, «умный» робот-чемодан, который самостоятельно следует за своим владельцем, дорожные подушки-подголовники для долгих поездок, а также флагманские устройства от Xiaomi. Среди них – смартфоны для записи 4К-видео, смарт-часы для подсчета расстояний пройденных маршрутов, беспроводные наушники, монопод для идеальных «селфи», внешний аккумулятор на длительные перелеты. Подробные условия и призовой фонд акции размещены на сайте gifts.tele2.ru.