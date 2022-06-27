Татьяна Панфилова поздравила рязанцев с Днём молодёжи

Председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова в День молодёжи 27 июня обратилась к рязанцам. Пост опубликован на её страницах в социальных сетях.

Она отметила, что сегодня – праздник самых юных и активных граждан страны.

Сейчас у вас – замечательное время свершений, выбора своего пути и принятия первых важных решений. Перед вами открыты все дороги. Мы искренне гордимся вашими успехами в учебе, творчестве, спорте и знаем, что главные достижения – еще впереди.

Активное участие молодежь принимает в жизни города. Создан и уже плодотворно работает Молодежный парламент при Рязанской городской Думе. Врио Губернатора Павел Малков недавно говорил о создании городского пешеходного маршрута, который объединит знаковые места Рязани: Кремль, набережную Трубежа, Лыбедский бульвар и ЦПКиО. Молодежный парламент при Рязанской городской Думе внес свой вклад в благоустройство берега Трубежа, принял участие в санитарной очистке от дикорастущей поросли.

Уверена, что энергия молодежи, ее креативность, умение нестандартно мыслить будут всегда востребованы в Рязани.

Дорогие друзья! В ваш день я от всей души желаю каждому из вас, чтобы молодость была яркой, друзья – верными, выбранный путь – единственно правильным! Творите, дерзайте, мечтайте, любите! С Днем молодежи!