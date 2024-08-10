ТАСС: Фигуранты дела о коррупции в Минздраве Рязанской области признали вину

Артём Негов, предприниматель из Рязани, заключил сделку со следствием и дал показания по уголовному делу о коррупции. Речь идёт о деле в отношении экс-сенатора от области Ирины Петиной и бывшего вице-губернатора области Игоря Грекова.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Игорь Греков признал свою вину в полном объёме. Ирина Петина последовала его примеру и написала явку с повинной.

Артём Негов признал свою вину в подкупе членов комиссии по осуществлению закупок в крупном размере (статья 200.5 УК РФ). В рамках досудебного соглашения о сотрудничестве он дал показания, которые изобличают Игоря Грекова и Ирину Петину в получении двух особо крупных взяток (статья 290 УК РФ).

После того как Артём Негов признал свою вину, Игорь Греков также признал свою вину в полном объёме. Ирина Петина написала явку с повинной и заверила следователей, что не будет препятствовать расследованию. Все трое находятся под арестом.

Артём Негов был освобождён из следственного изолятора и ему был избран сначала домашний арест, а затем запрет определённых действий.

В июле 2023 года Игорю Грекову и Ирине Петиной была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в Рязани. Весной они были этапированы в Москву для проведения следственных действий. В ходе этих действий они начали сотрудничать со следствием и давать признательные показания.

Согласно обвинению, в 2018–2021 годах Игорь Греков получил взятки от руководителей коммерческих организаций за содействие в заключении с ними госконтрактов на поставку медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений области. Ирина Петина также обвиняется в получении взяток за содействие поставщикам медицинского оборудования в заключении госконтрактов.

За помощь предпринимателям в период с 2011 по 2014 год, а также в 2020 году, занимая должность заместителя министра здравоохранения Рязанской области, Ирина Петина получила незаконное денежное вознаграждение от руководителей рязанского и московского предприятий на сумму более 45 млн и 12,5 млн рублей соответственно.

Артём Негов обвиняется в подкупе бывших чиновников при закупках.