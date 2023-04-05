Тамбовчанин признан виновным в ДТП под Касимовом

Житель Тамбовской области осуждён за ДТП в посёлке станции Касимов, в котором жительница Касимова получила тяжкий вред здоровью. Об этом сообщили в Касимовской межрайонной прокуратуре.

Суд установил, что в мае прошлого года в посёлке станции Касимов водитель грузовика допустил выезд прицепа на встречную полосу. Это привело к столкновению с легковушкой.

Касимовская межрайонная прокуратура поддержала гособвинение в отношении жителя Тамбовской области, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей.

Касимовский районный суд Рязанской области признал подсудимого виновным и назначил ему 1 год 6 месяцев ограничения свободы. Гражданский иск потерпевшей о взыскании денежной компенсации морального вреда удовлетворён частично.

Приговор вступил в законную силу.