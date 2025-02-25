Таксиста, убившего мужчину в Касимове, заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Рязанской области.

По предварительной информации, 23 февраля 2025 года между 64-летним таксистом, занимающимся частным извозом, и 30-летним пассажиром произошел конфликт. В результате водитель ударил пассажира ножом в грудную клетку. От полученных повреждений потерпевший вскоре скончался, виновник трагедии с места преступления скрылся. Подозреваемого разыскали и задержали. Возбуждено уголовное дело.

У убитого мужчины остались жена и двое детей. Вдова сейчас сидит с детьми в декрете, «не получает никаких пособий».