Понедельник, 30 сентября, 2024

Сын полковника Росгвардии, устроивший смертельное ДТП, получил шанс выйти на свободу

Автор: powder

Опубликовано

Устроивший смертельную аварию на Малышева года в Екатеринбурге Владимир Васильев вновь сделает попытку выйти на свободу по УДО, пишет E1.RU.

Судебное заседание по этому вопросу состоится 14 ноября в Ленинском районном суде Нижнего Тагила.

Ранее сын полковника Росгвардии просился на свободу в Чувашии, где содержался в исправительном центре. Тогда вопрос с УДО направил на новое рассмотрение Верховный суд Чувашской Республики.

Летом Васильева перевели в исправительный центр Нижнего Тагила.

Сама авария произошла летом 2019 года. Тогда Васильев за рулем Kia Rio врезался в машины, стоявшие на перекрестке. Погибли водитель такси и его пассажир.

После аварии многие утверждали, что мужчины был пьян. Результаты его анализов оказались чистыми. Вскоре выяснилось, что мочу за него сдал его отец, высокопоставленный сотрудник Росгвардии.

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