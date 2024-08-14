Священник высказался об ожидании конца света

Священник Храма святителя Петра митрополита Московского Николай Савченко поделился своим мнением о конце света с Общественной службой новостей. Он подчеркнул, что постоянные поиски признаков приближения апокалипсиса — это крайность, которой верующим не следует поддаваться. В то же время, согласно христианскому учению, Судный день неизбежен, и православным не следует впадать в другую крайность, проявляя беспечность и беззаботность.

Согласно учению Церкви, мир в его нынешнем виде не вечен

«Одна из крайностей — это спокойная жизнь, которая настолько погружена в своё спокойствие, что не способна принять ничего, что может поставить его под сомнение. В Священном Писании говорится о последних временах, когда люди будут гордыми и маловерными, не веря в то, что человек несовершенен и греховен, и в своей греховности часто разрушает окружающий мир, своё государство. Такие люди убеждены, что конца света не будет и что мир будет существовать вечно, — отметил священник. — На самом деле мир действительно вечен, как и сам человек, но согласно учению Церкви, мир в своей нынешней форме не будет существовать вечно. Во время конца света произойдут значительные изменения. Многие не верят в это, и мы, как верующие, предостерегаем от такой крайности».

Священник упомянул и другую крайность — ожидание конца света в любой момент. Он отметил, что само по себе ожидание чего-то страшного не является плохим, так как оно может привести к спасению через страх. Однако не следует чрезмерно увлекаться поиском тревожных признаков.

«Некоторые люди убеждены, что конец света наступит в ближайшее время. В истории Руси уже было такое, когда в 1492 году, считая, что настал 7000-й год от сотворения мира, некоторые перестали сеять поля и заботиться о будущем, ожидая неминуемого конца. Были и протестантские секты, которые назначали конкретные даты конца света, собирались в эти дни, думая, что их сразу вознесут на небо. Но этого не происходило. Господь долготерпит», — подчеркнул Савченко.

Таким образом, священнослужитель отметил, что истина лежит между двумя крайностями — между беспечным отношением к будущему Страшному суду и чрезмерным поиском признаков его скорого наступления.