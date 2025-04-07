Священник раскрыл три смысла Благовещения

Священник Димитрий Фетисов раскрыл три смысла Благовещения. Их публикует Рязанская епархия.

Светлый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы за редким исключением выпадает, как правило, на Великий пост. Он непреходящий, то есть каждый год совершается в одно и то же время – 7 апреля. С ним связано много интересных обычаев – например, выпуск птиц на волю после Божественной литургии, что считалось добрым и гуманным поступком (раньше птиц держали зимой в домах с печным отоплением как своего рода индикатор угарного газа).

Есть немало суеверий, значительная часть которых происходит от неправильного понимания известной поговорки: «на Благовещение птица гнезда не вьёт, а девица косу не плетёт». Главный смысл этой мудрой пословицы заключается в том, что в такой важный праздник следует отложить все дела ради похода в храм и молитвы. Некоторыми же неграмотными людьми она трактуется как призыв к абсолютной праздности («даже расчёсываться нельзя») и оккультному пониманию нарушения этого запрета («воткнёшь лопату в землю на Благовещение – она вся иссохнет, а урожай погниёт на корню»).

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Между тем, Благовещение имеет ряд важнейших богословских смыслов, которые должен знать всякий христианин.

Во-первых, это самое начало Нового Завета – новой формы взаимоотношений между Богом и человеком, в которой Создатель пришёл усыновить Своё творение – человека – и исправить последствия вселенской катастрофы – грехопадения, произошедшей на заре истории человечества. «Днесь спасения нашего главизна» («сегодня начало нашего спасения») – говорится в тропаре праздника.

Благодаря этому событию стал возможен вход в Царствие Небесное. Именно поэтому сюжет Благовещения практически всегда изображается на царских вратах в иконостасе – царские врата символизируют врата Царства Небесного.

Во-вторых, внимательно взирая на сюжет праздника, мы видим, насколько деликатен Господь, насколько уважительно Он относится к свободе воли человека – тому самому камню из схоластической задачи, который Он создал, но не желает поднимать.

Архангел Гавриил пришёл к Пресвятой не просто для того, чтобы возвестить Ей эту радостную весть. Он пришёл спросить Её согласия. «Тогда Мария сказала: «се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему». И отошел от Нее Ангел» (Лк. 1:38). Об этой деликатности Бога очень важно помнить. Ведь это один из важнейших признаков подлинного откровения от Него.

Сейчас очень много разных оккультных мистических учений и даже религий, в которых «откровение от Бога» или неких высших сил якобы получается путём духовного насилия и подавления личности того, кто принимает «откровение». Один из самых показательных примеров здесь – это опыт инициации болгарской прорицательницы Ванги, которую многие ошибочно считают чуть ли не святой.

Известно, что Ванга очень плохо чувствовала себя и впадала в уныние после общения с некими духами, которые помогали ей пророчествовать. И здесь явное противоречие тому, как явление небесных сил описывается в Евангелии, в частности, в сюжете Благовещения. Это один из многих показателей того, что с прорицательницей и с основателями некоторых религий, в которых осуществлялось такое духовное насилие над восприемником «откровения», общались бесы, а вовсе не ангелы.

В-третьих, сюжет праздника и последующий за ним диалог Богородицы с Елизаветой – матерью Иоанна Предтечи, которой Она приходилась родственницей – показывает ложность учения протестантов, отвергающих почитание святых и Богородицы.

Протестанты говорят о том, что все уверовавшие во Христа христиане – святые. Все равны перед Богом и не следует выделять кого-либо особо.

В беседе же с праведной Елизаветой Дева Мария пророчествует в Духе Святом: «…отныне будут ублажать Меня все роды» (Лк. 1:48). Слово «ублажать» на языке первоисточника – древнегреческом – звучит как «μακαριζω» («макаризо») – что буквально переводится как прославлять, превозносить, быть восхваляемым.

Поэтому сугубое почитание Пресвятой Богородицы – это, с точки зрения Евангелия, важная и необходимая часть нашей церковной традиции.