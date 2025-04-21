Священник посетил полевой лагерь под Рязанью на Пасху

В окрестностях рязанского поселка Поляны развернут полевой лагерь сводной мобильной группировки города Москвы. Данное формирование включает пожарных, спасателей и других специалистов и действует в целях обеспечения пожарной безопасности и оперативного реагирования при возникновении пожаров. В Рязанской области группировка будет оставаться до конца пожароопасного сезона.

В день празднования светлого Христова Воскресения, 20 апреля, полевой лагерь по приглашению руководства посетил благочинный Солотчинского округа священник Димитрий Антонов. Об этом сообщает Рязанская епархия.

Батюшка совершил благословение подготовленных заранее к этому дню в лагере куличей и яиц, а также поздравил всех присутствующих с наступившим светлым праздником Пасхи. В состоявшейся в этот же день беседе с представителями мобильной группировки был поднят вопрос о дальнейшем духовном попечении над участниками полевого лагеря и было принято решение о продолжении сотрудничества на все время его функционирования.

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Кроме того, собравшихся ждал музыкальный подарок. Хор под руководством диакона Иоанна Лагутина исполнил пасхальные песнопения.

Ряд сотрудников изъявил желание причаститься: будучи в Пасхальную ночь на дежурстве, они не имели возможности приступить к Таинству. Поэтому по окончании пребывания отца Димитрия в полевом лагере все желающие вместе с батюшкой проехали до Покровского храма в Аграфениной пустыни, где он является настоятелем, и причастились Святых Христовых Таин.