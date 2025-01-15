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Фото с сайта PxHere.com
Религия

Священник Островский: крещенские купания не поощряются церковью

Валерия Мединская

Известный священнослужитель РПЦ Павел Островский в своём блоге в telegram высказался о традиции купаться в проруби на Крещение. По его словам, она пошла из народа и не связана никоим образом с христианской жизнью.

Иерей Островский отмечает: если без этой традиции в Крещение человек никак не может обойтись, то окунаться нужно идти хотя бы туда, где место для купания оборудовано официально, а также дежурит медицинская бригада.

Говоря об истоках традиции крещенских купаний, многими она, по словам священника, выдаётся как «благочестивая и древняя». Но ранее Церковью она строго отвергалась. Свидетельством тому становятся авторитетные источники.

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Вот такую цитату Павел Островский приводит из настольной книги священнослужителя:

В некоторых местах существует обычай в этот день купаться в реках (купаются в особенности те, которые на Святках переряживались, гадали и проч., суеверно приписывая этому купанью очистительную силу от этих грехов). Такой обычай нельзя оправдать желанием подражать примеру погружения в воду Спасителя, а также примеру палестинских богомольцев, купающихся в р. Иордан во всякое время. На востоке для богомольцев это безопасно, потому что там нет такого холода и таких морозов, как у нас. В пользу этого обычая не может говорить и верование в целебную и очистительную силу воды освященной Церковию в самый день крещения Спасителя, потому что купаться зимою – значить требовать от Бога чуда, или же совершенно пренебрегать своею жизнию и здоровьем.

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