Священник Островский: крещенские купания не поощряются церковью

Известный священнослужитель РПЦ Павел Островский в своём блоге в telegram высказался о традиции купаться в проруби на Крещение. По его словам, она пошла из народа и не связана никоим образом с христианской жизнью.

Иерей Островский отмечает: если без этой традиции в Крещение человек никак не может обойтись, то окунаться нужно идти хотя бы туда, где место для купания оборудовано официально, а также дежурит медицинская бригада.

Говоря об истоках традиции крещенских купаний, многими она, по словам священника, выдаётся как «благочестивая и древняя». Но ранее Церковью она строго отвергалась. Свидетельством тому становятся авторитетные источники.

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Вот такую цитату Павел Островский приводит из настольной книги священнослужителя: