Священник объяснил, почему людям снятся умершие родственники

Священник объяснил, почему могут сниться умершие люди, и как православные верующие должны воспринимать такие сновидения. Об этом пишет «МедиаПоток».

Во сне человек часто становится более уязвимым, особенно перед темными силами, чем в реальной жизни. Однако не все сны несут негативный смысл. Существует убеждение, что бывают и сны, посланные Богом, которые могут служить предупреждением или побуждать к покаянию.

Страшные сны, наоборот, могут вызвать в душе страх и тревогу. Иногда сны просто отражают пережитые события, помогая нам справиться с прошлыми впечатлениями.

Бывает, что во снах можно встретить бесов в различных обличьях, которые пытаются обмануть, напугать или подтолкнуть на грех. Особо уязвимыми становятся люди, которые недавно потеряли близкого.

Увидев во сне покойного родственника, верующие должны помнить о своем молитвенном долге перед ним, особенно в первые сорок дней после его смерти. Помимо отпевания, важно участвовать в сорокоустах и панихидах, а также молиться за упокой души самостоятельно, ставя свечи в храме.

Если умершие часто являются в сновидениях и вызывают страх, священник рекомендует оградить свою кровать крестным знамением перед сном и молиться, чтобы усопшие обрели покой.

В случае, если тревожные сны продолжаются или вызывают бессонницу, священник советует обратиться в храм для беседы с батюшкой или проконсультироваться с сомнологом для решения проблемы.