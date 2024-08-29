Четверг, 29 августа, 2024

Священник объяснил, почему людям снятся умершие родственники

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Изображение от pvproductions на Freepik

Священник объяснил, почему могут сниться умершие люди, и как православные верующие должны воспринимать такие сновидения. Об этом пишет «МедиаПоток».

Во сне человек часто становится более уязвимым, особенно перед темными силами, чем в реальной жизни. Однако не все сны несут негативный смысл. Существует убеждение, что бывают и сны, посланные Богом, которые могут служить предупреждением или побуждать к покаянию.

Страшные сны, наоборот, могут вызвать в душе страх и тревогу. Иногда сны просто отражают пережитые события, помогая нам справиться с прошлыми впечатлениями.

Бывает, что во снах можно встретить бесов в различных обличьях, которые пытаются обмануть, напугать или подтолкнуть на грех. Особо уязвимыми становятся люди, которые недавно потеряли близкого.

Увидев во сне покойного родственника, верующие должны помнить о своем молитвенном долге перед ним, особенно в первые сорок дней после его смерти. Помимо отпевания, важно участвовать в сорокоустах и панихидах, а также молиться за упокой души самостоятельно, ставя свечи в храме.

Если умершие часто являются в сновидениях и вызывают страх, священник рекомендует оградить свою кровать крестным знамением перед сном и молиться, чтобы усопшие обрели покой.

В случае, если тревожные сны продолжаются или вызывают бессонницу, священник советует обратиться в храм для беседы с батюшкой или проконсультироваться с сомнологом для решения проблемы.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в сентябре 2024

Терапевт назвала продукт, ускоряющий рост у детей

В Рязанской области проходит операция ГИБДД: водителей предупреждают о штрафах и арестах

Появилась карта расположения «Грибов с глазами» в Рязани

В Госдуме призвали Раду распуститься ради спасения Украины от диктатуры

ЛДПР предлагает обязать иностранцев сдавать экзамен по вождению для работы в такси

Концерт Сюткина и множество мероприятий ждут гостей Форума древних городов

7 проблем в сексе у пар старше 35 лет

В Рязанской БСМП установлен памятник Святителю Луке Крымскому

Новолуние в Деве принесёт любовь трём знакам зодиака 

Ореховый Спас 29 августа: приметы и прогнозы на сентябрь

Посол Мирошник рассказал о сексуальных преступлениях ВСУ в Курской области