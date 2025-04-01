«Светские хроники»: осужденная Блиновская отправится на СВО

Осужденная блогер Елена Блиновская может отправиться в зону проведения спецоперации, пишет телеграм-канал «Светские хроники» со ссылкой на СМИ.

«Елена будет заниматься сборкой БПЛА и организовывать логистику между подразделениями», — говорится в публикации.

По предварительной информации, ее муж Алексей Блиновский сейчас находится в зоне боевых действий.

В начале марте Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом в размере миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее признали виновной по делу о легализации денег и неправомерном обороте средств платежей.