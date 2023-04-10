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Понедельник, 10 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Светлана Белогур поборется за звание воспитателя года на федеральном этапе всероссийского конкурса

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Фото с сайта Рязанской городской думы

В Рязани подвели итоги регионального этапа XIV Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года».

Почётными гостями мероприятия в камерном зале Рязанской областной филармонии стали министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина и депутат Рязанской городской думы, ректор РИРО Андрей Кашаев.

В 2023 году участниками конкурса стали 33 дошкольных педагога из 27 муниципалитетов региона. Победу одержала рязанка Светлана Белогур – воспитатель детского сада №36. Она представит Рязанскую область на федеральном этапе.

Андрей Кашаев поздравил всех конкурсантов с успешным выступлением и пожелал дальнейшего профессионального роста.

Светлана Белогур поборется за звание воспитателя года на федеральном этапе всероссийского конкурса
Светлана Белогур поборется за звание воспитателя года на федеральном этапе всероссийского конкурса
Светлана Белогур поборется за звание воспитателя года на федеральном этапе всероссийского конкурса
Светлана Белогур поборется за звание воспитателя года на федеральном этапе всероссийского конкурса
Светлана Белогур поборется за звание воспитателя года на федеральном этапе всероссийского конкурса

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