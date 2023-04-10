Светлана Белогур поборется за звание воспитателя года на федеральном этапе всероссийского конкурса

В Рязани подвели итоги регионального этапа XIV Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года».

Почётными гостями мероприятия в камерном зале Рязанской областной филармонии стали министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина и депутат Рязанской городской думы, ректор РИРО Андрей Кашаев.

В 2023 году участниками конкурса стали 33 дошкольных педагога из 27 муниципалитетов региона. Победу одержала рязанка Светлана Белогур – воспитатель детского сада №36. Она представит Рязанскую область на федеральном этапе.

Андрей Кашаев поздравил всех конкурсантов с успешным выступлением и пожелал дальнейшего профессионального роста.