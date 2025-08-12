Свадьба Сергея Есенина состоится в выходные в селе Константиново

В рамках фестиваля «Есенин Яр» 16 августа на территории музея-заповедника С.А. Есенина в селе Константиново состоится официальная церемония бракосочетания Сергея Александровича Есенина. Об этом сообщается в группе «Сервис-ЗАГС» ВКонтакте.

Сергею 24 года, он наш земляк с прославленной фамилией. Возлюбленную тезки поэта зовут Анастасия. Сыграть свадьбу в символичном месте будущие супруги решили сразу. Однажды их объединил общий интерес — любовь к истории и традициям народов. Молодые люди познакомились на фолк-фестивале, посвященном осеннему празднику завершения сбора урожая, а сегодня возлюбленные состоят в историческом клубе.

После церемонии бракосочетания в 17:00 на главной сцене фестиваля выступит Рязанский губернаторский симфонический оркестр под руководством Сергея Оселкова. Прозвучат такие композиции, как увертюра к опере «Кармен» Ж. Бизе, балетная музыка из оперы «Фауст» Ш. Гуно и другие.

Возрастное ограничение 6+.