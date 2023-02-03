Суровая «звёздная атака» ждёт с 3 февраля три знака зодиака

Прохождение Солнца по созвездию Козерога – важное астрологическое событие, которое ознаменует 3 февраля. В жизни представителей сразу трёх знаков зодиака оно даст старт ужасающим событиям.

С 3 февраля море проблем звёзды сулят Близнецам. Есть риск оказаться в эпицентре громкого скандала. Чтобы не остаться на обочине мира, представителям этого знака стоит сдерживать эмоции, не лезть в конфликты и очень тактично отстаивать свою точку зрения, не задевая при этом чужую.

Тяжело придётся Водолеям, ведь им как никогда захочется в спорах защитить своё мнение и убедить оппонента в своей правоте. Астрологи убеждены: вызывающее поведение может привести к большим проблемам. Одной фразой Водолеи перечеркнут все свои старания.

Не менее сложный месяц ждёт Рыб. Вокруг них сконцентрируется много раздражительных факторов. Многое будет вызывать у Рыб приступы гнева и отторжение. Чтобы не навлечь на себя беду, постарайтесь фильтровать ненужных людей в своём окружении.