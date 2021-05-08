12.8 C
Рязань
Суббота, 8 мая, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Супружескую пару нашли застреленными в Вологодской области

Елена Лобанова
- Advertisement -

В Вологодской области нашли застреленными супружескую пару. Они погибли во время охоты. Об этом сообщает РЕН ТВ

Тела мужчины и женщины обнаружили утром 6 мая на берегу реки Кема возле деревни Прокшино. Прибывшие следователи обнаружили на трупах огнестрельные ранения. Оказалось, что пара с 2011 года владела охотничьим огнестрельным оружием. 

За два дня до обнаружения трупов супруги вместе со знакомыми прибыли на машинах в Вологодскую область. Приехав из столицы, они заночевали возле деревни Прокшино. В тот вечер компания отмечала день рождения одного из мужчин и каталась на надувных лодках по реке, охотилась на водоплавающую дичь.

На следующий день пара взяла ружья и уехала на моторной лодке на охоту. Обратно они так и не вернулись. Друзья искали супругов до полуночи, а утром нашли лодку у правого берега реки. 

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Обстоятельства гибели семейной пары сейчас устанавливают следователи.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

320ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,536ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]