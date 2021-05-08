Супружескую пару нашли застреленными в Вологодской области

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В Вологодской области нашли застреленными супружескую пару. Они погибли во время охоты. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тела мужчины и женщины обнаружили утром 6 мая на берегу реки Кема возле деревни Прокшино. Прибывшие следователи обнаружили на трупах огнестрельные ранения. Оказалось, что пара с 2011 года владела охотничьим огнестрельным оружием.

За два дня до обнаружения трупов супруги вместе со знакомыми прибыли на машинах в Вологодскую область. Приехав из столицы, они заночевали возле деревни Прокшино. В тот вечер компания отмечала день рождения одного из мужчин и каталась на надувных лодках по реке, охотилась на водоплавающую дичь.

На следующий день пара взяла ружья и уехала на моторной лодке на охоту. Обратно они так и не вернулись. Друзья искали супругов до полуночи, а утром нашли лодку у правого берега реки.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Обстоятельства гибели семейной пары сейчас устанавливают следователи.