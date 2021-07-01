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Четверг, 1 июля, 2021
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Супруги ограбили 95-летнюю труженицу тыла, угрожая утюгом

7info
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Краснодарские полицейские задержали супругов, подозреваемых в нападении на 95-летнюю женщину — труженицу тыла, заслуженного работника культуры РСФСР, члена Союза журналистов СССР. Подробности сообщила пресс-служба МВД России.

Пенсионерку 38-летняя женщина и 29-летний мужчина ждали в подъезде. Втолкнув жертву в квартиру, избили её, связали. Затем, угрожая утюгом, забрали более миллиона рублей.

Пожилую женщину злоумышленники оставили связанной в квартире. Спасла её соседка, вызвавшая скорую, полицию.

Подозреваемые арестованы, возбуждено уголовное дело.

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