Супруги ограбили 95-летнюю труженицу тыла, угрожая утюгом

Краснодарские полицейские задержали супругов, подозреваемых в нападении на 95-летнюю женщину — труженицу тыла, заслуженного работника культуры РСФСР, члена Союза журналистов СССР. Подробности сообщила пресс-служба МВД России.
Пенсионерку 38-летняя женщина и 29-летний мужчина ждали в подъезде. Втолкнув жертву в квартиру, избили её, связали. Затем, угрожая утюгом, забрали более миллиона рублей.
Пожилую женщину злоумышленники оставили связанной в квартире. Спасла её соседка, вызвавшая скорую, полицию.
Подозреваемые арестованы, возбуждено уголовное дело.