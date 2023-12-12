SuperJob представил самые высокооплачиваемые вакансии декабря в Рязани

Сервис по поиску работы SuperJob отобрал самые высокооплачиваемые предложения декабря в Рязани.
В числе лидеров — менеджер по продаже логистических услуг с зарплатой от 112 тысяч рублей в месяц. Вакансию разместила компания СДЭК.
Компания ООО «ПК ОлМаг», занимающаяся производством и поставкой магнитных сепараторов, ищет ведущего инженера конструктора с зарплатой 100-150 тысяч рублей в месяц.
На такой же доход может рассчитывать технолог швейного производства в Рязани.
|№
|Должность
|Предлагаемая зарплата
|1
|Менеджер по продаже логистических услуг
|от 112 000 руб.
|2
|Ведущий инженер-конструктор
|100 000 — 150 000 руб.
|3
|Технолог швейного производства
|100 000 — 150 000 руб.
|4
|Главный инженер
|от 100 000 руб.
|5
|Наладчик станков и манипуляторов с ПУ
|от 100 000 руб.