Вторник, 12 декабря, 2023
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SuperJob представил самые высокооплачиваемые вакансии декабря в Рязани

7info
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Сервис по поиску работы SuperJob отобрал самые высокооплачиваемые предложения декабря в Рязани.

В числе лидеров — менеджер по продаже логистических услуг с зарплатой от 112 тысяч рублей в месяц. Вакансию разместила компания СДЭК.

— Мы ищем энергичного и целеустремленного удаленного менеджера по продажам, который обладает опытом в холодных звонках и стремится к профессиональному росту, — говорится в сообщении.

Компания ООО «ПК ОлМаг», занимающаяся производством и поставкой магнитных сепараторов, ищет ведущего инженера конструктора с зарплатой 100-150 тысяч рублей в месяц.

На такой же доход может рассчитывать технолог швейного производства в Рязани.

— Ищем квалифицированного технолога, желательно с опытом работы со спецодеждой, для переезда в Рязань, — говорится в объявлении работодателя.

ДолжностьПредлагаемая зарплата
1Менеджер по продаже логистических услугот 112 000 руб.
2Ведущий инженер-конструктор100 000 — 150 000 руб.
3Технолог швейного производства100 000 — 150 000 руб.
4Главный инженерот 100 000 руб.
5Наладчик станков и манипуляторов с ПУот 100 000 руб.

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