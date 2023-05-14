SuperJob: Отпуск не по карману почти каждому третьему рязанцу

Почти треть — 31% – рязанцев не могут позволить себе отпуск из-за отсутствия денег. Таковы результаты исследования сервиса SuperJob.

Среднестатистический житель Рязани может позволить себе потратить 44 тысячи рублей на одного члена семьи при планировании недельного отпуска. Чтобы отпуск такой же длительности стал идеальным, респондентам понадобится в среднем 152 тысячи рублей на человека. Почти каждый третий — 31% – признался, что не может позволить себе отдых из-за отсутствия средств.

Запросы у мужчин выше, чем у женщин: и для реального, и для идеального отпуска представителям сильного пола нужно больше денег. Чем старше респонденты, тем меньше их бюджет на отпуск и меньше требуется для отпуска мечты. При этом отпускные запросы ожидаемо растут вместе с уровнем дохода.

Опрос проводился с 12 апреля по 10 мая 2023 года среди экономически активного населения Рязани.