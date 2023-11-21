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SuperJob опубликовал лучшие вакансии ноября в Рязани

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Сервис по поиску работы SuperJob опубликовал лучшие вакансии ноября 2023 года в Рязани.

ТОП-5 возглавляет вакансия оператора автоматической линии подготовки и пайки электрорадиоэлементов на печатных платах. Предлагаемая зарплата — до 100 тысяч рублей в месяц.

Территориальный менеджер по продажам мебели может рассчитывать на доход от 80 тысяч рублей ежемесячно.

На третьем месте рейтинга — руководитель отдела продаж.

ДолжностьПредлагаемая зарплата
1Оператор автоматической линии100 000 руб.
2Территориальный менеджер по продажамот 80 000 руб.
3Руководитель отдела продажот 80 000 руб.
4Инженер-технологдо 70 000 руб.
5Менеджер по оптовым продажам60 000 — 80 000 руб.

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