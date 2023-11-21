SuperJob опубликовал лучшие вакансии ноября в Рязани

Сервис по поиску работы SuperJob опубликовал лучшие вакансии ноября 2023 года в Рязани.
ТОП-5 возглавляет вакансия оператора автоматической линии подготовки и пайки электрорадиоэлементов на печатных платах. Предлагаемая зарплата — до 100 тысяч рублей в месяц.
Территориальный менеджер по продажам мебели может рассчитывать на доход от 80 тысяч рублей ежемесячно.
На третьем месте рейтинга — руководитель отдела продаж.
|№
|Должность
|Предлагаемая зарплата
|1
|Оператор автоматической линии
|100 000 руб.
|2
|Территориальный менеджер по продажам
|от 80 000 руб.
|3
|Руководитель отдела продаж
|от 80 000 руб.
|4
|Инженер-технолог
|до 70 000 руб.
|5
|Менеджер по оптовым продажам
|60 000 — 80 000 руб.