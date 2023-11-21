SuperJob опубликовал лучшие вакансии ноября в Рязани

Сервис по поиску работы SuperJob опубликовал лучшие вакансии ноября 2023 года в Рязани.

ТОП-5 возглавляет вакансия оператора автоматической линии подготовки и пайки электрорадиоэлементов на печатных платах. Предлагаемая зарплата — до 100 тысяч рублей в месяц.

Территориальный менеджер по продажам мебели может рассчитывать на доход от 80 тысяч рублей ежемесячно.

На третьем месте рейтинга — руководитель отдела продаж.