SuperJob: для счастья рязанцу нужно 170 тысяч рублей в месяц

В Рязани для счастья нужно 170 тысяч рублей в месяц. Таковы данные исследования сервиса SuperJob.

Респонденты отвечали на вопрос: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?» Специалисты рассчитали средние значения.

В среднем рязанцу для счастья нужно 170 тысяч рублей в месяц. В октябре прошлого года эта сумма равнялась 152 тысячам рублей.

В целом среднестатистическому россиянину для счастья нужно 195 тысяч рублей в месяц. У мужчин запросы выше, чем у женщин, почти на 30%: 220 и 170 тысяч рублей соответственно.

Россиянам старше 35 лет денег нужно больше, чем молодёжи до 24 лет: 225 и 130 тысяч рублей в месяц соответственно.

Стоимость счастья растёт и с уровнем реальных доходов респондентов: 145 тысяч рублей у россиян с зарплатой до 50 тысяч рублей и 265 тысяч рублей – у тех, кто зарабатывает более 80 тысяч рублей в месяц.

За 5 месяцев сумма счастья выросла во всех городах-миллионниках. Лидирует в рейтинге столица с показателем 260 тысяч рублей в месяц. На второй строчке – Санкт-Петербург: 230 тысяч рублей в месяц. На третьей позиции – Владивосток с денежным эквивалентом счастья 220 тысяч рублей в месяц. В первую пятёрку вошли также Ростов-на-Дону и Хабаровск.

Опрос проводился в 508 населённых пунктах всех округов России с 1 по 31 марта 2023 года среди экономически активного населения старше 18 лет. Участниками исследования стали свыше 20 тысяч человек.

Пресс-служба SuperJob