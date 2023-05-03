SuperJob: Больше трети рязанцев отмечают влияние погоды на работоспособность

Атмосферные явления влияют на работоспособность 36% жителей Рязани. Таковы результаты исследования SuperJob.

Почти половина горожан – 46% – не чувствуют связи между погодой и своей мотивацией. Интересно, что на работоспособность опрошенных с высоким заработком перемена погоды влияет реже. Рязанцы с заработком меньше 30 тысяч рублей отмечают метеочувствительность чаще – 44%, а с заработком более 80 тысяч рублей в этом признались 32%.

Лучшим мотиватором к труду 35% респондентов назвали солнце. Они отмечают, что работают лучше в ясную и солнечную погоду. Каждый пятый – 22% – эффективнее в плохую погоду. По их признанию, из-за неприятных природных явлений нет желания выйти погулять, так что сосредоточиться на делах бывает проще.

Четверо из 10 участников исследования не смогли дать однозначный ответ: «Мне всё равно, что там на улице: если нужно работать, то работаю».

О повышенной работоспособности во время циклона чаще всего сообщают горожане с доходом меньше 30 тысяч рублей – 29%.

Исследование проводилось с 27 марта по 27 апреля 2023 года среди экономически активного населения Рязани.