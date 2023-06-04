Воскресенье, 4 июня, 2023
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SuperJob: 3% рязанцев берут кредит на летний отпуск

Татьяна Проводина
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Лишь трое из ста рязанцев готовы поехать в отпуск в кредит. Чаще других займы на летний отдых берут граждане старше 45 лет (6%). Таковы результаты исследования сервиса SuperJob.

3% жителей Рязани заявили о планах взять кредит на летний отпуск. По словам респондентов, финансовые сложности не должны препятствовать отдыху: «Перемены положительно сказываются на качестве работы и отношении к жизни».

Вместе с тем большинство опрошенных (90%) против такого варианта: «Кто берёт кредит на отпуск?! Нет денег — сиди дома».

Чаще против «отпускных» кредитов высказываются мужчины (88% против 80% среди представительниц прекрасного пола). Рязанцы, в планы которых входит отпуск за границей, чаще других отказываются влезать ради отдыха в долги – 92%.

Опрос проводился с 11 по 30 мая 2023 года среди трудоустроенных экономически активных рязанцев, уходящих этим летом в отпуск.

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