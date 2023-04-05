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Среда, 5 апреля, 2023
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Судьи по делу экс-мэра Рязани удалились для принятия решения

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В среду, 5 апреля, в Рязанском областном суде проходит заседание по делу экс-мера Рязани Сергея Карабасова. 

С последним словом выступил гендиректор ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов. Он отметил, что не согласен с предъявленным обвинением, выполнил все условия контракта в полном объеме и не вступал в преступный сговор с Карабасовым и бывшим начальником управления энергетики и ЖКХ мэрии Игорем Ковалевым.

Все действия Пузанова, по его словам, всегда были направлены на благо города.

Судебная коллегия удалилась в совещательную комнату для принятия решения по делу.

Судьи по делу экс-мэра Рязани удалились для принятия решения

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