Судьи по делу экс-мэра Рязани удалились для принятия решения

В среду, 5 апреля, в Рязанском областном суде проходит заседание по делу экс-мера Рязани Сергея Карабасова.

С последним словом выступил гендиректор ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов. Он отметил, что не согласен с предъявленным обвинением, выполнил все условия контракта в полном объеме и не вступал в преступный сговор с Карабасовым и бывшим начальником управления энергетики и ЖКХ мэрии Игорем Ковалевым.

Все действия Пузанова, по его словам, всегда были направлены на благо города.

Судебная коллегия удалилась в совещательную комнату для принятия решения по делу.