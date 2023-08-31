Судьба улицы Краснорядской

Продолжаем рассказ об истории улицы Рязани, которая своего названия никогда не меняла. Первая часть рассказа.

Здесь бывал Есенин

В современной Рязани совсем мало осталось старых улиц, архитектура которых с дореволюционных времён почти не изменилась. Одна из них — улица Краснорядская, или просто Краснорядка, как до сих пор именуют её многие рязанские старожилы.

Некоторые краеведы убеждают, что эта короткая городская магистраль ничем не примечательна. Дескать, она и в архитектурном плане малопривлекательна, и никакие знаменитости к ней отношения не имеют. Позволю себе с этим мнением не согласиться.

Даже одно то, что архитектура домов улицы Краснорядской до сей поры осталась почти такой же, что и в дореволюционный период, отображает её уникальность. А из знаменитостей эту в свое время торговую улицу любил посещать, например, Сергей Есенин. Знающие краеведы утверждают даже, что это была в Рязани одна из самых любимых улиц нашего «певца березового ситца». Одно из его посещений Краснорядки имеет документальное подтверждение.

— Остановились мы на Краснорядской улице, — писала в своих воспоминаниях учительница Гнилосырова, с которой великий поэт вместе посещал Рязань. — Есенин завел лошадь на постоялый двор. Был базарный день и мне пришлось переходить через шумную площадь. Между каменными торговыми рядами была толкотня, слышался шум, крики легковых и ломовых извозчиков, звуки гармоники и даже шарманки. Парни и девушки грызли орехи и подсолнухи. Бродили и сидели в пыли нищие. За порядком наблюдали стоявшие на перекрестках улиц городовые».

Читаешь эти строки и явственно представляешь, что происходило в районе Краснорядской улицы более 110 лет назад.

Дом Житкова

В прошлой своей статье об истории Краснорядской улицы я уже упоминал о сохранившемся до нашего времени доме купца Житкова, который находится на пересечении с улицей Мясницкой (нынешней Горького) (ул. Краснорядская 1/71). В расположенной в этом здании чайной отмечалась очень высокая степень качества обслуживания. Нетрезвые посетители в это учреждение не допускались. От обслуживающего персонала нельзя было услышать не только нецензурного, но и просто грубого слова.

Купец Житков — крупный хлеботорговец из Пензенской губернии. Дом, о котором идёт речь, он купил в конце XIX — начале XX веков. Ни он сам, ни его семья здесь не жили. Всеми делами заправлял управляющий. Большинство помещений сдавалось в аренду, а подвалы на первом этаже использовались для хранения муки.

В 1918 году дом Житкова был национализирован. А в 1919 году в нём расположилась Поверочная палатка мер и весов. Так назывался тогда главный метрологический орган Рязанщины, который в дальнейшем был преобразован в Рязанский Центр стандартизации, метрологии и сертификации. «Постановлением Народного Комиссариата торговли и промышленности, — говорилось в одной из мартовских публикаций 1919 года, — в городе Рязани открыто новое правительственное учреждение — Поверочная палатка мер и весов, применяемых во всех без исключения казённых, общественных, сословных и частных учреждениях и заведениях, где меры и весы имеют применение для всякого рода сделок, мены, купли, продажи, учёта работы для производства заработной платы, приемки и отпуска продуктов и материалов. Район действия Поверочной Палатки распространяется на город Рязань и всю Рязанскую губернию».

Советская действительность

В 1928 году Рязанский губернский исполнительный комитет совместно с музеем и обществом исследователей рязанского края выступили с призывом: «Сотрем старые имена». И после соответствующего постановления горсовета переименовали восемнадцать улиц. Краснорядская должна была стать Кооперативной. Но всё-таки старое название сохранилось — кто-то из большевиков смог убедить товарищей, что известные всему городу «красные» ряды присущи в том числе и советской торговле. Тем более что этот цвет был тогда самым модным.

Шло время и улица Краснорядская из бывшей купеческой, торговой, превратилась в складскую. «Уныл и скучен вид бывших «красных рядов», занятых всевозможными складами. Не пора ли привести эту улицу в надлежащий вид?» — писала в журнале идеологического отдела рязанского обкома КПСС одна из корреспонденток в 1989 году.

К девятисотлетию Рязани (1995 г.) многие центральные улицы Рязани были приведены в «божеский вид». Похорошела и Краснорядская, по сей день почти сохранившая первоначальный архитектурный облик.

А в 2018 году, после реконструкции площади Ленина, через неё стало возможным напрямую выезжать с Первомайского проспекта на улицу Горького.

Евгений Данилин