Четверг, 24 августа, 2023
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Купеческая улица

Евгений Данилин
Улица Краснорядская

Среди всех городских магистралей Рязани такого топонима, как улица Купеческая, нет, и никогда не было. Но, по сути, так могла бы называться улица Краснорядская. Потому что первыми застраивали её представители именно этого сословия. Купцы облюбовали это место ещё в XVIII столетии.

Мифический купец

Расположенная в Рязани рядом с площадью Ленина короткая улица Краснорядская пересекается с улицами Горького и Маяковского. Своего названия она никогда не меняла.

Почему то среди некоторых краеведов бытует мнение, что эта городская магистраль получила своё название по фамилии рязанского купца Краснорядского, который устроил на ней первые торговые места непосредственно в жилых домах торговцев ещё в XVII веке, в период правления царя Алексея Михайловича. Но исторические данные убеждают, что в среде рязанских купцов человека с фамилией Краснорядский никогда не было. Следует отметить также, что нет этой фамилии и в списках тех рязанцев, которые представляли другие сословия.

К тому же в XVII веке, при царе Алексее Михайловиче, иметь торговые лавки в частных домах строго запрещалось. Так что версия, связанная с мифическим купцом Краснорядским – это чей то чистой воды вымысел, не имеющий с реальностью ничего общего. О появлении же в Рязани городской магистрали, получившей название Краснорядской, историкам хорошо известно.  

Улица для торговли

Во второй половине XVIII столетия главный рынок Рязани переместился на место площади, именовавшейся в разное время Новобазарной и Хлебной (сейчас это место известно, как площадь Ленина). В конце XVIII там начали строить торговые ряды, напротив одного из которых ещё несколько раньше стали возводить дома рязанские купцы. Случилось это после 1782 года, в котором по указу Екатерины II был отменен запрет на открытие в частных домах торговых лавок. И образовалась новая городская улица, на которой проживали семьи торгового люда. Проявилась как бы особая улица для торговли. Она с полным правом могла бы именоваться Купеческой. Но Госпожа История распорядилась иначе. Улицу стали называть Краснорядской. Это потому, что непосредственно на ней первоначально разрешалось продавать и покупать только так называемый «красный товар», –  ткани и текстильные изделия. И торговые ряды, стало быть, тоже назывались красными.

Особо интенсивное возведение типовых двухэтажных домов с целью не только проживания, но и торговли, началось на улице Краснорядской после 1797 года. Когда император Павел I повелел «нигде вновь гостиных домов не строить, и чтоб лавки, нужные для торговли, были в домах».

Нижняя часть буквально каждого здания на улице Краснорядской была приспособлена под торговлю, а для проживания семьи купцов использовали вторые этажи. Почти в каждом доме имелись чайные или трактиры, а также постоялые дворы.

Торговый ассортимент со временем всё более расширялся. Рядом с лавками, которые специализировались на мануфактурных товарах и тканях, появились места по торговле хозяйственными товарами, готовым платьем, обувью и галантереей. Большой популярностью пользовались и так называемые «колониальные товары» –  кофе, чай, сахар и пряности. Но при следует отметить при этом, что на улице Краснорядской больше всего продолжали торговать мануфактурой, реализацией которой занимались более десяти рязанских хозяев, проживавших на этой улице.

Купеческая улица

В конце XIX – начале XX веков на улице Краснорядской стали размещаться артели маляров, штукатуров, колодезников (специалистов по рытью колодцев). А та публика, «что почище»,  как выражались в народе, к тому времени предпочитала уже более цивилизованные магазины и гостиницы на Почтовой улице, Астраханской или в крайнем случае на Соборной.

Обмелевшая слава

К началу 1910-х годов прошлого столетия былая купеческая слава улицы Краснорядской обмелела. В народе эту городскую магистраль стали именовать «толкучкой». Горожане считали, что «устаревшей торговле из прошлых веков» в самом центре Рязани совсем   не место. «На Краснорядской поражает однообразие домов, – отмечал  корреспондент одной из рязанских газет в 1912 году, –  все они каменные, двухэтажные, с нишами посредине для ворот. И сделаны как бы «на одну колодку». В своё время это место в торгово-промышленной жизни нашего города играло крупную роль. Было для Рязани тем, что для Москвы теперь  – Тверская. Торгового значения улица не утратила и сейчас. Купля-продажа кипит во всей массе деревянных лавчонок. Здесь просто изобилие чайных или трактиров, а каждый двор переоборудован в постоялый. Но теперь Краснорядская улица обслуживает исключительно деревню».

К тому времени, действительно, крупная торговля тогда ушла оттуда в другие центры города. А на Краснорядской улице осталась в основном торговля  «мелочная». Которая была доступна людям с небольшим достатком.

Торговцев из старинных купеческих династий в очень значительной степени вытеснили выходцы из деревни. За ними потянулись из сельской местности и покупатели. Так сказать, «по знакомству». Эти две отмеченные характерные особенности (мелочность торговли и преобладание сельчан как в продавцах, так и среди покупателей)  наложили на улицу свой отпечаток. Она сделалась неухоженной и грязной. «Обилие мусора поражает здесь повсюду, – жаловался в местную газету один из горожан, –  и в лавчонках, и в чайных, и в постоялых дворах. Но ни владельцы, ни покупатели, выросшие среди вековой грязи, в деревне, не хотят этого замечать».

Оазис благополучия

К тому времени на улице Краснорядской всё-таки оставался некий «оазис благополучия». Это дом на пересечении с улицей Мясницкой (нынешней Горького), принадлежавший купцу Житкову. В расположенной в этом доме чайной отмечалась очень высокая степень качества обслуживания. Нетрезвые посетители в это учреждение не допускались. От обслуживающего персонала нельзя было услышать не только нецензурного, но и просто грубого слова.

Рассказ об этом доме купца Житкова и дальнейшей судьбе улицы Краснорядской мы продолжим в следующий раз. 

Евгений Данилин

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