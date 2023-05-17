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Судьба Санкт-Петербурга в 2023 году

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Выпускница Международной Академии Нумерологии «Альвасар» Марго де-Мон, совместно со своим учителем, сооснователем Академии Альвасар, ведущим лектором, нумерологом Джули По, рассчитала судьбу северной столицы России – Санкт-Петербурга.

Согласно прогнозу события будут развиваться неоднозначно, но серьезных опасностей нет.

Судьба Санкт-Петербурга в 2023 году

Число Санкт-Петербурга – 6 чаш. Знак неразрывной связи с прошлым и историей. Городу крайне опасно подключаться к новым веяниям в архитектуре и цифровых технологиях. Правильнее сохранять исторические ценности и культурное наследие.

Также в 2023 году выпадают следующие числа:

Семерка мечей – попытки свергнуть устоявшиеся правила и заменить одну административную модель управления на другую. Город может принять участие в конфликте с другими городами РФ или странами. В том числе в разногласиях по правовому или территориальному статусу, а также надежности состава чиновников, управляющего городом.

Туз пентаклей – переход на новый тип банковских и валютных операций, тестирование нововведений в экономическом и промышленном секторах. Крайне высок риск крупных убытков, связанных с невозможностью продвижения услуг на иностранном рынке или в связи с блокировкой транспортно-торговых магистралей.

Неблагоприятными для города будут апрель, август, сентябрь, ноябрь.  В мае придется проявить стойкость и силу характера, чтобы справиться с какой-то угрозой благополучию города. Это потребует структурных преобразований и серьезной работы на всех уровнях не только в 2023 году.

Сейчас идут переговоры о судьбе города. В них принимают участие влиятельные мужи, от мнения которых зависит многое. Вопросы, которые рассматриваются в этот период непопулярны. Придется согласиться на потери в будущем: влияние самого города поставлено на кон, его желание стать центром принятия решений подвержено угрозе. В этом году скорее наоборот, авторитет падает, возникает много вопросов, возможно даже созданных искусственно, для отвлечения внимания от действительно важных решений.

Подробный прогноз для Санкт-Петербурга и его жителей читайте в статье на нашей странице Академия Нумерологии Альвасар в Дзен.

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