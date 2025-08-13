Суд вынес приговор рязанцу, который два месяца обкрадывал коллег по работе

Рязанец два месяца обкрадывал коллег по работе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В декабре 2024 года и январе 2025 года 32-летний житель Рязанского района в раздевалке на предприятии в селе Тюшево крал мобильные телефоны и наушники у других работников. С помощью похищенных телефонов мужчина переводил себе денежные средства с банковских счетов своих коллег.

Возбуждено уголовное дело по частям 2 и 3 статьи 158 УК РФ (кража). Своими действиями рязанец нанес ущерб на сумму более 44 тысяч рублей, денежные средства подсудимый возместил в полном объеме.

Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.