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Пятница, 14 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Суд в Касимовском районе конфисковал у местного жителя минитрактор

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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

У жителя Касимовского района суд конфисковал самодельный минитрактор. Подробности привели в Касимовской межрайонной прокуратуре.

В сентябре прошлого года мужчина, будучи подвергнутым административному наказанию за управление ТС в состоянии опьянения, ехал на самодельном минитракторе без госномера, который принадлежал ему. Водитель не справился с управлением съехал в кювет.

Сотрудники ДПС выявили у него признаки алкогольного опьянения. Происшествие обошлось без пострадавших.

Касимовская межрайонная прокуратура поддержала гособвинение по делу.

Касимовский районный суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ и назначил наказание в виде обязательных работ сроком 120 часов, с лишением его права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, сроком на 2 года.

Самодельный минитрактор конфискован.

Приговор вступил в законную силу.

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