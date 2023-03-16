Суд продлил срок содержания под стражей Владимиру Арцыбашеву

В четверг, 16 марта, Железнодорожный районный суд Рязани рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста бывшему советнику экс-вице-губернатор Рязанской области Владимиру Арцыбашеву.

Арцыбашев проходит подозреваемым по делу о мошенничестве при закупках коммунальной техники для управления благоустройства города.

Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест, но суд согласился с мнением следствия и оставил обвиняемого в СИЗО. Срок содержания под стражей продлён на 3 месяца до 19 июня.