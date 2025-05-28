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Происшествия

Суд продлил содержание под стражей на 2 месяца Константину Смирнову

Анастасия Мериакри
Фото — страница Константина Смирнова ВК
Происшествия

Суд продлил содержание под стражей на 2 месяца Константину Смирнову

Анастасия Мериакри

Сегодня, 27 марта, Советский районный суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения под стражей главному редактору издания «Вид сбоку — Рязань» Константину Смирнову.

Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено. Смирнов останется в СИЗО до 30 июля 2025 года включительно. Решение может быть обжаловано.

Директора сетевого издания «Вид сбоку» Константина Смирнова подозревают в вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. По версии следствия, Смирнов совместно с руководителем издания «Новая газета — Рязань» Алексеем Фроловым и экс-главредом RZN.info Натальей Смольяниновой с целью незаконного материального обогащения вступили в преступный сговор. В 2024 году они опубликовали в отношении исполняющего обязанности генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области несколько статей с позорящими его сведениями, подрывающими его деловую репутацию, умаляющими его честь, достоинство и доброе имя.

Затем фигуранты дела при личной встрече с потерпевшим потребовали от него деньги за прекращение публикации порочащих статей. Тот, реально восприняв угрозу, передал им 300 тысяч рублей. По данным следствия, речь идёт о вымогательстве денег у и. о. гендиректора рязанского Фонда капитального ремонта Алексея Роготовского.

В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России журналисты были задержаны. Фигурантам грозит до 7 лет тюрьмы. Сам Константин Смирнов и его защитник заявляют, что вымогательство не признают, а свою правовую позицию формулируют.

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