Суд признал 93-летнюю Евдокию Протасову тружеником тыла

Жительница Рязанского района, 93-летняя Евдокия Протасова, подала иск о признании ее труженицей тыла в Рязанский районный суд.

Будучи подростком, Евдокия Протасова лишилась родителей, трудилась в колхозе, поставлявшем продукты на фронт, заботилась о младших братьях и сестрах. Выяснилось, что с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 она работала в тылу в период Великой Отечественной войны.

В связи с вышеперечисленным суд признал Евдокию Протасову тружеником тыла. Решение суда ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в суде апелляционной инстанции.