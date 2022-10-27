Четверг, 27 октября, 2022
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Суд приостановил рассмотрение дела из-за мобилизации ответчика

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Мариинский городской суд Кузбасса приостановил производство первого гражданского дела по причине мобилизации ответчика, сообщила пресс-служба суда.

Жительница Мариинска требовала установить факт отцовства, взыскать с ответчика алименты. В суд поступила справа из военкомата, что мужчину мобилизовали.

— В соответствии с требованиями процессуального законодательства в таких случаях суд обязан приостановить производство по делу, — говорится в сообщении пресс-службы.

Женщина жила с мужчиной более 10 лет, заявляет, что он — отец совместного ребёнка.

Решение о приостановке рассмотрения дела из-за мобилизации не первое — в Мариинском суде таких случаев уже шесть.

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