Суд приговорил убийцу мужчины в рязанском кафе к 10 годам колонии

Суд в Рязани вынес приговор по резонансному делу об убийстве в одном из городских кафе. Виновному назначили 10 лет заключения в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворён гражданский иск потерпевшей — супруги убитого — на 1 млн рублей.

Жителя областного центра 1983 года рождения признали виновным в убийстве и незаконном ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Суд признал достаточными доказательства, собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Рязанской области.

Следствие и суд установили, что 17 июня 2022 года в одном из кафе Рязани обвиняемый, который является индивидуальным предпринимателем, поссорился со своим знакомым. Причиной конфликта стало распределение прибыли от работы этого кафе.

Злоумышленник несколько раз выстрелил в потерпевшего из пистолета. Тот скончался от ранений. Обвиняемый скрылся и выбросил оружие.

Преступление было раскрыто по горячим следам. Обвиняемого задержали и заключили под стражу.

В ходе следствия мужчина признался в содеянном и рассказал об обстоятельствах преступления.