Суд оставил в силе приговор рязанцу, зарубившему знакомого топором

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Приговор в отношении ранее судимого 56-летнего жителя Клепиковского района вступил в силу после рассмотрения апелляции, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Вечером 3 ноября 2020 года нетрезвый мужчина, испытывая неприязнь к знакомому из-за произошедшей ранее ссоры, нанёс ему один удар топором сзади по голове. От полученной открытой черепно-мозговой травмы пострадавший умер в больнице.

В Клепиковскую районную больницу преступник свою жертву отвёз сам. За руль он сел в пьяном виде, хотя до этого был лишён водительских прав.

Клепиковский районный суд приговорил мужчину к 7 годам 1 месяцу колонии строго режима. Осуждённый подал апелляцию. Просил считать удар топором самозащитой, поезду в пьяном виде за рулём – необходимой для спасения жизни пострадавшего.

Суд высшей инстанции оставил приговор без изменений.