Суд оставил под домашним арестом экс-главреда рязанского СМИ Смольянинову

Бывшему главному редактору портала РЗН.инфо Наталье Смольяниновой продлили домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда.

Суд 27 марта удовлетворил ходатайство следователя продлить меру пресечения экс-главреду Смольяниновой. Она останется под домашним арестом до 30 мая 2025 года включительно. Решение может быть обжаловано.

Главного редактора издания «Новая газета — Рязань» Алексея Фролова подозревают в вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. По версии следствия, главный редактор издания «Новая газета — Рязань» Алексей Фролов, руководитель издания «Вид сбоку — Рязань» Константин Смирнов и экс-главред РЗН.инфо Наталья Смольянинова с целью незаконного материального обогащения вступили в преступный сговор. В 2024 году они опубликовали несколько статей с позорящими и. о. генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области сведениями, подрывающими его деловую репутацию, умаляющими его честь, достоинство и доброе имя.

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Затем фигуранты дела при личной встрече с потерпевшим потребовали от него 300 тысяч рублей. По данным следствия, речь идёт о вымогательстве денег у и. о. гендиректора рязанского Фонда капитального ремонта Алексея Роготовского. Журналисты были задержаны, им грозит до 7 лет тюрьмы.