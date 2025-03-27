Суд оставил главного редактора «Новой газеты — Рязань» Фролова в СИЗО

Советский районный суд продлил срок содержания под стражей главному редактору издания «Новая газета — Рязань» Алексею Фролову. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сегодня, 27 марта, суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения Алексею Фролову. Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено. Фролов останется в СИЗО до 30 мая 2025 года включительно. Решение может быть обжаловано.

Главного редактора издания «Новая газета — Рязань» Алексея Фролова подозревают в вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. По версии следствия, Фролов совместно с руководителем издания «Вид сбоку — Рязань» Константином Смирновым и экс-главредом РЗН.инфо Натальей Смольяниновой с целью незаконного материального обогащения вступили в преступный сговор. В 2024 году они опубликовали несколько статей с позорящими и. о. генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области сведениями, подрывающими его деловую репутацию, умаляющими его честь, достоинство и доброе имя.

Реклама

Затем фигуранты дела при личной встрече с потерпевшим потребовали от него 300 тысяч рублей. По данным следствия, речь идёт о вымогательстве денег у и. о. гендиректора рязанского Фонда капитального ремонта Алексея Роготовского. Журналисты были задержаны, им грозит до 7 лет тюрьмы.

27 марта суд продлил удовлетворил ходатайство следователя и продлить меру пресечения под домашним арестом бывшему главному редактору портала «РЗН.инфо» Натальи Смольяниновой. Она останется под домашним арестом до 30 мая 2025 года включительно.

В этот же день суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения главному редактору издания «Вид сбоку — Рязань» Константину Смирнову. Смирнов останется в СИЗО до 30 мая 2025 года включительно.