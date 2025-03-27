Суд продлил срок содержания в СИЗО главреду «Вида сбоку» Смирнову

Советский районный суд продлил срок содержания под стражей главному редактору издания «Вид сбоку — Рязань» Константину Смирнову. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сегодня, 27 марта, суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения Константину Смирнову. Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено. Смирнов останется в СИЗО до 30 мая 2025 года включительно. Решение может быть обжаловано.

Директора сетевого издания «Вид сбоку» Константина Смирнова подозревают в вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. По версии следствия, Смирнов совместно с руководителем издания «Новая газета — Рязань» Алексеем Фроловым и экс-главредом РЗН.инфо Натальей Смольяниновой с целью незаконного материального обогащения вступили в преступный сговор. В 2024 году они опубликовали в отношении исполняющего обязанности генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области несколько статей с позорящими его сведениями, подрывающими его деловую репутацию, умаляющими его честь, достоинство и доброе имя.

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Затем фигуранты дела при личной встрече с потерпевшим потребовали от него деньги за прекращение публикации порочащих статей. Тот, реально восприняв угрозу, передал им 300 тысяч рублей. По данным следствия, речь идёт о вымогательстве денег у и.о. гендиректора рязанского Фонда капитального ремонта Алексея Роготовского.

В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России журналисты были задержаны. Фигурантам грозит до 7 лет тюрьмы. Сам Константин Смирнов и его защитник заявляют, что вымогательство не признают, а свою правовую позицию формулируют.

27 марта суд продлил удовлетворил ходатайство следователя и продлить меру пресечения под домашним арестом бывшему главному редактору портала «РЗН.инфо» Натальи Смольяниновой. Она останется под домашним арестом до 30 мая 2025 года включительно.

В связи с арестом главного редактора издание «Вид сбоку — Рязань» приостановило свою работу.