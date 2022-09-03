Суббота, 3 сентября, 2022
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Суд арестовал 16-летнюю москвичку, убившую прадедушку сковородой

Бабушкинский районный суд принял решение арестовать до 1 ноября 16-летнюю девушку, обвиняемую в убийстве прадедушки (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По версии следствия, преступление совершено вечером 31 августа в квартире жилого дома на улице Радужная. Юная москвичка во время ссоры нанесла 85-летнему родственнику сковородкой не менее 9 рубленых ран головы, а также не менее 17 колото-резаных ранений ножом в область туловища.

Поняв, что прадедушка умер, обвиняемая помыла сковороду и нож и сообщила сестре и бабушке, что нашла тело прадеда.

После задержания девушка признала вину. Ход расследования дела контролируется прокуратурой Москвы.

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