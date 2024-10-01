Студенты технологического колледжа побывали на экскурсии в ЖК ITower компании «Зелёный сад»

В «Зелёном саде» уже успешно работают студенты колледжа, которые обучаются по строительным специальностям. На этот раз экскурсия была организована для будущих программистов, системных администраторов, администраторов баз данных. О технологических особенностях суперсовременного ЖК ITower ребятам рассказали управляющий директор Андрей Оришкевич, главный инженер Виталий Шувалов, директор по строительству Екатерина Панина, замначальника электромонтажного участка Юрий Хаперсков и другие сотрудники строительной компании.

Ребят особо заинтересовали элементы инновационной системы «умный дом», которые обеспечат комфорт и безопасность будущих жильцов ЖК ITower. Это, например, распознавание лиц для прохода на территорию, видеонаблюдение во всех местах общего пользования, система быстрого оповещения экстренных служб.

Впечатление на ребят произвели площадка с подогревом для выгула собак, подземный паркинг, оснащённый по последнему слову техники, стилобат с бельчатником, зоной отдыха и детской площадкой.

Также студентам рассказали о собственном металлопроизводстве. Лавочки с подсветкой, подогревом и розетками для зарядки гаджетов — особая гордость компании. «Зелёный сад» устанавливает их на территории всех новых жилых комплексов.

Завершилась экскурсия у памятника Олегу Рязанскому, который находится перед ЖК ITower. Здесь внимание ребят обратили на декоративную подсветку монумента и особое звуко-музыкальное оформление.

Всем приехавшим в гости студентам руководство «Зелёного сада» предложило трудоустройство в компании. Желающие попробовать свои силы нашлись сразу.

— Я хочу пойти работать электриком, готов учиться всему необходимому, — рассказал четверокурсник Максим. — Что же касается экскурсии, то мне понравились современные технические решения и дизайн дома. Думаю, что ЖК ITower — один из лучших домов в Рязани.

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