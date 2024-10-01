Студенты технологического колледжа побывали на экскурсии в ЖК ITower компании «Зелёный сад»

В «Зелёном саде» уже успешно работают студенты колледжа, которые обучаются по строительным специальностям. На этот раз экскурсия была организована для будущих программистов, системных администраторов, администраторов баз данных. О технологических особенностях суперсовременного ЖК ITower ребятам рассказали управляющий директор Андрей Оришкевич, главный инженер Виталий Шувалов, директор по строительству Екатерина Панина, замначальника электромонтажного участка Юрий Хаперсков и другие сотрудники строительной компании.
Ребят особо заинтересовали элементы инновационной системы «умный дом», которые обеспечат комфорт и безопасность будущих жильцов ЖК ITower. Это, например, распознавание лиц для прохода на территорию, видеонаблюдение во всех местах общего пользования, система быстрого оповещения экстренных служб.
Впечатление на ребят произвели площадка с подогревом для выгула собак, подземный паркинг, оснащённый по последнему слову техники, стилобат с бельчатником, зоной отдыха и детской площадкой.
Также студентам рассказали о собственном металлопроизводстве. Лавочки с подсветкой, подогревом и розетками для зарядки гаджетов — особая гордость компании. «Зелёный сад» устанавливает их на территории всех новых жилых комплексов.
Завершилась экскурсия у памятника Олегу Рязанскому, который находится перед ЖК ITower. Здесь внимание ребят обратили на декоративную подсветку монумента и особое звуко-музыкальное оформление.
Всем приехавшим в гости студентам руководство «Зелёного сада» предложило трудоустройство в компании. Желающие попробовать свои силы нашлись сразу.
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