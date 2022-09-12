Студент из Самары создал устройство выявления причин пожаров

Студент Самарского университета им. Королёва создал уникальный прибор, способный выявлять поджоги. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Мобильный аналитический комплекс позволяет примерно в 10 раз повысить точность определения признаков пожара, – пишут «Кубанские новости».

С помощью изобретения специалисты в сферах экологии и строительства смогут также проверить почву на наличие вредных веществ. Особенно это актуально при планировании застройки на бывших промышленных территориях.

Автор проекта, студент химического факультета Самарского университета Алексей Курепов рассказал, что для выявления признаков поджога, как правило, используется метод газовой хроматографии. Однако это достаточно большой стационарный прибор, и взятые на месте пробы нужно доставить в лабораторию, а дорога может занять не один час. Содержание химических веществ в пробах за это время может уменьшиться или вообще снизиться почти до нуля. Экспертиза, таким образом, может оказаться неточной.

Алексей Курепов: «Этого можно избежать, если проводить экспертизу прямо на месте пожара с помощью мобильного аналитического комплекса»

Изобретение российского студента удобнее стационарного оборудования. При этом оно тоже сравнивает состав компонентов с базой «цифровых хроматографических отпечатков» веществ – например, со средствами для поджога, которые легко воспламеняются. Если отпечатки совпали, значит, с большой вероятностью пожар – дело рук злоумышленника.

Специалисты подчеркнули, что прибор собран исключительно из отечественных комплектующих. Образец успешно прошёл проверку в пожарной лаборатории. Уже в 2023 году может быть начато производство мобильного аналитического комплекса.