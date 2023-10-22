Студент из Рязани выиграл миллион и пожертвовал деньги обществу слепых

Студент-программист из Рязани Алексей Пашков победил в викторине «Миллион за 5 минут» телеканала «Мир 24». Выигранные деньги рязанец пожертвовал обществу слепых, сообщает сайт телеканала.

Во время шоу рязанец правильно ответил на 46 вопросов и получил главный приз — 1 миллион рублей.

Часть выигрыша студент решил отдать людям, которые имеют проблемы со зрением, и перевел четверть миллиона Рязанской областной организации всероссийского общества слепых.

Также Пашков оплатил обучение слабовидящему тренеру по лёгкой атлетике Александру Никитину.