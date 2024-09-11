СТС продлит лето комедией «Солнце, море, два ствола»

23 сентября в 19:00 на СТС премьера курортной комедии «Солнце, море, два ствола», в которой главные роли исполнили Роман Постовалов, Кирилл Зайцев, Алексей Маклаков, Кристина Каширина и Алина Дулова. В одной из серий также появится Авраам Руссо.

По сюжету полицейский Гоша Адамян (Роман Постовалов) хочет возглавить оперативный отдел полиции. У предприимчивого парня есть все шансы получить должность: он легко справляется с любым делом, используя многочисленные связи на курорте. Но всё меняется, когда в отделении появляется капитан Воронцов (Кирилл Зайцев) из Москвы. Принципиальный мужчина нравится не только сестре Адамяна (Кристина Каширина), начинающей журналистке Диане, но и Кире (Алина Дулова), дочке начальника местного ОВД (Алексей Маклаков), в которую влюблён Гоша. И теперь под угрозой как повышение Адамяна, так и его личная жизнь.

«Герои разные, но, играя доброго, ищи, где он злой, играя злого, ищи, где он добрый. Поэтому и в моём Воронцове тоже присутствует раздолбайство Гоши, как и у Гоши качества чести и доблести Воронцова. Разница кроется в том, что один вырос в семье военного, а другой — в атмосфере южного релакса. Но, по сути, оба профессионалы, поэтому в итоге срабатываются»,— считает Кирилл Зайцев.

По словам актёра, в работе над ролью ему помогала учёба в морской академии адмирала Макарова. «Воронцов рос в военной семье, отсюда и соответствующее воспитание, плюс учился в институте МВД. И вот эта система, в которой не нужно выделяться и всё должно быть по уставу, оставляет большой отпечаток на характере и поведении моего героя. Естественно, когда я учился, вот в эту скорлупу нас всячески помещали»,— признаётся Зайцев.

На съёмках ему также помогал экранный напарник Роман Постовалов, который окончил институт МВД и даже планировал стать следователем. «Какие-то истории из моей студенческой жизни внесли в сценарий, плюс специфический юмор полицейских, который порой бывает очень жёстким, — делился он. — Но, конечно, настоящая работа в полиции зачастую куда более рутинная, чем показана у нас. Действующие сотрудники могут посмотреть и сказать, что так не бывает. Конечно, не всё похоже на правду, но у нас кино, и мы сделали так, что бывает».

Кроме погружения в будни полицейских, актёрам предстояло выполнять трюки в духе Джеймса Бонда. «В нашей полицейской истории заложено много трюков, которые при этом умещаются в рамки комедийного жанра», — говорит креативный продюсер Ара Оганесян. «В работе опирались на комедийный боевик «Миссия в Майами», — добавляет художник-постановщик Кирилл Стрельцов. — Хотелось не просто передать южный колорит, но и показать красивый Сочи, чтобы жители средней полосы и северных регионов могли через экраны пропитаться этим настроением, согреться и почувствовать запах моря».

Украшением проекта станет появление Авраама Руссо в роли самого себя. По сюжету 55-летнего музыканта ограбили перед концертом в Сочи, поэтому он обращается в полицию. По словам певца, такие происшествия случались с ним и в жизни: «Пару раз на гастролях были кражи,например, утащили дорогущие часы, которые я обычно оставлял на столе в гримёрке. После выступления ко мне заходят желающие сфотографироваться:обычно по одному или два человека. Как-то раз ломанулись все, и, пока я фотографировался, часы… Но заявление в полицию писать не стал: подумал, что могут взять невиновного».

«СОЛНЦЕ, МОРЕ, ДВА СТВОЛА»

Премьера на СТС — 23 сентября в 19:00!

Производство: FreshFilm

Жанр: комедия

Хронометраж: 24 минуты

Количество серий: 13

Режиссёры-постановщики: Карен Захаров, Армен Ананикян

Оператор-постановщик: Султан Сукиев

Продюсеры: Армен Ананикян, Михаил Галустян

Креативный продюсер: Ара Оганесян

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Владимир Неклюдов, Борис Хохлов

Автор сценария: Павел Волик

В ролях: Роман Постовалов, Кирилл Зайцев, Алексей Маклаков, Кристина Каширина, Софья Шуткина, Алина Дулова, Арам Вардеванян, Денис Бузин, Евгений Михеев, Владимир Дмитриев

Возрастное ограничение 16+