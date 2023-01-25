ОСФР по Рязанской области оформил единое пособие родителям 6 тысяч детей

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Рязанской области назначило единое пособие на 6181 ребенка до 17 лет на сумму более 69 миллионов рублей. Прием заявлений начался с 28 декабря на портале Госуслуг.

Рассмотрение поданных заявлений ОСФР по Рязанской области начал с 4 января и на данный момент уже одобрил выплаты на 6 тысяч детей до 17 лет, а также для 105 беременных женщин.

Помимо этого, за первые дни января Рязанское отделение Социального фонда также одобрило выплаты на 305 первенцев до 3 лет, появившихся в семьях до конца прошлого года. Теперь выплата на таких детей входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребенок появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по ранее действовавшим условиям. То есть без учета имущества и при наличии более высоких доходов у семьи – в пределах двух прожиточных минимумов на человека, а не одного, как при оформлении единого пособия.

Напомним, что новое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности. Единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека.

Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей.