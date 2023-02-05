Воскресенье, 5 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Строительные конструкции дома с трещиной в Рязани обследует экспертная организация

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В доме с трещиной по проезду Грибоедова в Рязани работает межведомственная комиссия, на место выехали сотрудники подразделений мэрии города.

Строительные конструкции дома с трещиной в Рязани обследует экспертная организация

Со всеми собственниками и нанимателями, которые были в доступе, поговорили о возможности переехать в гостиницу маневренного фонда – отремонтированные комнаты. Беседы провели и с квартиросъёмщиками. На данный момент жильцы от временного размещения отказались.

Экспертная организация обследует строительные конструкции здания, после этого комиссия даст окончательную оценку.

Строительные конструкции дома с трещиной в Рязани обследует экспертная организация

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