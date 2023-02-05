Жильцов двух квартир дома в Рязани временно отселили из-за трещины в стене здания

Жильцы двух квартир дома 16 по проезду Грибоедова на время отселены в маневренный фонд из-за трещины в стене здания.

Фото обвалившейся части стены появилось 5 февраля в группе Рязань ВКонтакте.

«Вывалилась несущая стена и огромная трещина по дому», – говорится в публикации.

В сообщении отмечается, что рядом находится детская площадка, мимо здания проходят школьники.

В мэрии города заявили, что сотрудники ГОЧС произвели выгородку участка дома, сегодня пройдёт межведомственная комиссия.

В администрации подчеркнули, что ситуация находится на контроле. Дополнительные сведения пообещали сообщить после оценки комиссии.

Фото Евгения Рязанского в группе Рязань ВКонтакте