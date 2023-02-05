Воскресенье, 5 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Жильцов двух квартир дома в Рязани временно отселили из-за трещины в стене здания

На главнуюНовости Рязани
Фото Администрации Рязани в группе Рязань ВКонтакте

Жильцы двух квартир дома 16 по проезду Грибоедова на время отселены в маневренный фонд из-за трещины в стене здания.

Фото обвалившейся части стены появилось 5 февраля в группе Рязань ВКонтакте.

«Вывалилась несущая стена и огромная трещина по дому», – говорится в публикации.

В сообщении отмечается, что рядом находится детская площадка, мимо здания проходят школьники.

В мэрии города заявили, что сотрудники ГОЧС произвели выгородку участка дома, сегодня пройдёт межведомственная комиссия.

В администрации подчеркнули, что ситуация находится на контроле. Дополнительные сведения пообещали сообщить после оценки комиссии.

Жильцов двух квартир дома в Рязани временно отселили из-за трещины в стене здания
Фото Евгения Рязанского в группе Рязань ВКонтакте

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации