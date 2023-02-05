Жильцов двух квартир дома в Рязани временно отселили из-за трещины в стене здания

Жильцы двух квартир дома 16 по проезду Грибоедова на время отселены в маневренный фонд из-за трещины в стене здания.
Фото обвалившейся части стены появилось 5 февраля в группе Рязань ВКонтакте.
В сообщении отмечается, что рядом находится детская площадка, мимо здания проходят школьники.
В мэрии города заявили, что сотрудники ГОЧС произвели выгородку участка дома, сегодня пройдёт межведомственная комиссия.
В администрации подчеркнули, что ситуация находится на контроле. Дополнительные сведения пообещали сообщить после оценки комиссии.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram