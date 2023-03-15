Стримы с зубрами теперь реальны. МегаФон запустил LTE в уникальном заповеднике

В Рязанской области стартовал масштабный проект по модернизации базовых станций. В ходе первого этапа работы проведены в 30 населенных пунктах, в том числе, на территории Окского биосферного заповедника.

Оператор расширил покрытие за счет нового оборудования, работающего в сети LTE 800. Использование диапазона частот 800 МГц расширяет зону действия базовой станции 4G, что особенно важно для отдаленных населенных пунктов и автомобильных трасс.

Проект по модернизации базовых станций в Рязанской области начался в феврале и рассчитан на несколько месяцев. Во время первого этапа улучшилось покрытие сети в 25 деревнях и селах Сараевского, Ряжского и Пронского районов, на федеральных автодорогах М5 и М6 и на железнодорожных станциях Желобово и Малютино.

Впервые мобильный интернет LTE стал доступен жителям 13 населенных пунктов. Это села Кутуково, Исады, Устрань, Лакаш, деревни Аргамаково, Папушево, Добрянка и поселок Брыкин Бор в Спасском районе, села Аладьино и Шарапово в Чучковском районе, село Нижнее Мальцево и поселок Декабристы в Сасовском районе, а также территория знаменитого заповедника в живописнейшем уголке Мещеры.

Мещерская равнина расположена в междуречье Оки и Клязьмы. Ее называют краем болот и озер, которые перемежаются величественными борами. Здесь сохранились редкие виды растений и животных. Гордостью заповедника является питомник кавказско-беловежских зубров. Самых крупных копытных животных Европы можно наблюдать в живой природе, и теперь, благодаря мобильному интернету, интересными кадрами легко делиться с друзьями в режиме реального времени.

«Доля активных пользователей сети в нашем регионе постоянно растёт, вместе с ней увеличивается потребление мобильного интернета. За год, например, ежемесячный интернет‑трафик абонентов вырос в полтора раза. Такая динамика требует развития сети, чтобы наши абоненты получали качественные услуги связи. Мы начали модернизацию сети задолго до летнего сезона, когда большинство горожан выезжают на природу, к родственникам в деревню или на свои садовые участки. Не забыли и о туристах, которые приезжают полюбоваться удивительной природой Рязанской области. Ведь быстрый мобильный интернет любое путешествие делает комфортней, а впечатления ярче. Первые результаты уже получены — 16% оборудования от запланированного модернизировано. Работы будут продолжаться до осени», — рассказала директор МегаФона в Рязанской области Ольга Лукина.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.