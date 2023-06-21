Стоит ли обрабатывать лесные массивы от гусениц непарного шелкопряда в Рязанской области?

В этом году в Рязанской области наблюдается массовое уничтожение деревьев гусеницами непарного шелкопряда. Корреспондент 7info обратился к заведующему кафедрой географии, экологии и природопользования РГУ имени С.А. Есенина, кандидату географических наук, доценту Алексею Водорезову с вопросами: из-за чего случилось нашествие гусениц и стоит ли бороться с вредителем повсеместной обработкой?

Непарный шелкопряд Lymantria dispar — один из основных вредителей лиственных пород в лесах Европы, Азии и северной части Африки. Яйца непарный шелкопряд откладывает в июле-августе, выход гусениц наблюдается в конце апреля-первой половине мая, развитие гусениц происходит от 55 до 75 дней. Максимальный вред деревьям наносится в период с мая по июнь, когда гусеницы шелкопряда питаются. Массовое размножение непарного шелкопряда наблюдается раз в 6-8 лет.

По словам Водорезова, наблюдаемая вспышка численности непарного шелкопряда связана с засушливой жаркой летней погодой, которая отмечается в последние годы. Шелкопряд — исключительно светолюбивое и теплолюбивое насекомое.

В природе численность непарного шелкопряда регулируют его враги — яйцееды, наездники-бракониды, мухи-тахины, паразитические нематоды, насекомоядные птицы, вирус ядерного полиэдроза непарного шелкопряда

(ВИЯПНІ) и другие. Бракониды откладывают свои яйца в гусениц непарного шелкопряда, яйцееды заражают яйца насекомого. Личинки мух-тахин и мух-саркофагид также паразитируют на их гусеницах. Особенно охотно гусениц непарного шелкопряда поедают бронзовый и пахучий красотелы.

За счет непарного шелкопряда вышеперечисленные виды наращивают свою численность, что позволяет им существенно снизить количество непарного шелкопряда естественным образом.

Применение инсектицидов для борьбы с непарным шелкопрядом, в свою очередь, негативным образом скажется на кормовой базе насекомоядных птиц, что приведет к снижению численности этих птиц в несколько раз. Это свою очередь может повлечь вспышку численности насекомых, в том числе вредителей лесного хозяйства.

Алексей Водорезов отмечает, что леса, пожираемые непарным шелкопрядом, являются местом гнездования нескольких видов птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Рязанской области. Это черный аист, большой и малый подорлик, филин, мохноногий сыч, воробьиный сычик, зеленый дятел и другие. Являясь консументами второго порядка, они накапливают в организме значительное количество ядовитых веществ, попадающих в лесные сообщества для борьбы с вредителями. Это может повлечь за собой ослабление и даже гибель птиц.

Также с лесами, в которых обитает шелкопряд, связано большое количество других чешуекрылых, которые при обработке деревьев инсектицидами пострадают, прежде всего.