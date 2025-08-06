Стоимость «борщевого набора» возросла примерно в 2 раза в Рязани

Стоимость «борщевого набора» возросла в Рязани. Об этом сообщает ВГТРК «Ока».

Стоимость ингредиентов для популярного блюда в 2025 году подорожала по сравнению с 2024 годом. Цена одной тарелки борща в этом году составляет примерно 360 рублей, если использовать килограмм свинины на кости.

По данным Росстата, продукты, входящие в борщевой набор, подорожали примерно в 2 раза. Больше всего возросла цена на говядину, рост — 125 рублей. На треть подорожала свекла, в два раза — картофель. На 60% вырос чек на капусту.

В Минпромторге России предложили ввести ценовую вилку на борщевой набор и социально значимые товары, то есть установить фиксированный диапазон цен. Но на практике реализовать инициативу будет непросто, считают эксперты.